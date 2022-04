Российские миллиардеры судятся с автором книги о Путине

20:36 28 июля Киев, Украина

Четыре российских миллиардера, среди которых один из самых богатых предпринимателей РФ, владелец лондонского футбольного клуба Челси Роман Абромович, а также компания "Роснефть" судятся с британской журналисткой из-за книги о главе Кремля Владимире Путине

Слушания начались сегодня, 28 июля в Лондоне , сообщает Голос Америки.



Британская журналистка Кэтрин Белтон и издательство HarperCollins вынуждены защищаться от жалоб, в частности, одного из самых богатых россиян Романа Абрамовича о клевете.



Книга издана в 2020 году под названием "Люди Путина: Как КГБ вернул себе Россию, а затем перешел в наступление на Запад" (Putin's People: how the KGB took back Russia and then took on the West) - результат многолетнего исследования журналистки, которая работала в России корреспондентом газеты Financial Times.



Белтон говорит, что пыталась проследить путь к власти Путина и людей в его окружении, многие из которых, как и сам Путин, были служащими КГБ - Комитета государственной безопасности Советского Союза, а впоследствии стали высокими должностными лицами и богатыми предпринимателями.



Абрамович, известный, в частности, как владелец лондонского футбольного клуба "Челси", заявил через своих адвокатов, что подал иск в марте, оспаривая то, что он назвал "рядом ложных и клеветнических утверждений" о нем, включая информацию "о приобретении и делах футбольного клуба "Челси".



Абрамович настаивает, что пытался избежать иска, и его адвокаты вели переговоры с издательством о "взаимоприемлемом решении" того, что он считает проблемой, но издатели не пошли на исправление "определенных утверждений" в книге.



Другие истцы, в частности миллиардер Михаил Фридман и его партнер-предприниматель Петр Авен, также обвиняют издательство в том, что они называют клеветой, а также с целью защиты данных.





Истцом против издательства и против Кэтрин Белтон с обвинениями о клевете назван также предприниматель Шалва Чигиринский.

Эпиграфом к книге Белтон взято высказывание бывшего сотрудника ФБР Боба Левинсона: "...они вторглись в Западную Европу, они открыли банковские счета, они основали компании, они обвились вокруг основ нашего общества, и когда Европа придет к пониманию этой опасности, будет уже поздно". Журналистка 16 лет проработала в России и ее книга, созданная в жанре журналистского расследования, базируется на множестве источников, большинство из которых, к сожалению, анонимны. "Потрясающей анатомией путинского режима", назвало книгу авторитетное британское издание The Guardian.



Вышедшие в апреле 2020 года "Люди Путина" стали книгой года по версии газет The Times, The Sunday Times и The Daily Telegraph.