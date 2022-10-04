Российские миллиардеры потеряли более $93 млрд с начала года

11:36 04 октября Киев, Украина

C начала 2022 года состояние миллиардеров рф сократилось на 93,6 млрд долларов. Наибольшие убытки у российского олигарха Виктора Вексельберга.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.



Так, состояние Виктора Вексельберга на 1 сентября 2022 года уменьшилось на 11,2 млрд долларов и составило 7,24 млрд долларов - это самое большое уменьшение состояния среди российских миллиардеров индекса. До недавнего времени он был №8 в россии по состоянию. Вексельберг - основатель конгломерата Ренова и акционер Русала.



Также среди россиян из индекса, которые потеряли свои активы:



Председатель совета директоров Северстали Алексей Мордашов, который потерял 9,78 млрд долларов, состояние сократилось до 19,1 млрд долларов;



Акционер производителя газа Новатэк Геннадий Тимченко, который потерял 9,66 млрд долларов, его состояние составляло 12,8 млрд долларов;



Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого уменьшилось на 9,12 млрд долларов до 18,9 млрд долларов (единственный из указанных выше россиян, кто до сих пор не под санкциями ЕС, Великобритании или США);



Акционер горно-металлургического холдинга Evraz Роман Абрамович потерял 8,26 млрд долларов, на 1 сентября 2022 года его состояние оценивается в 9,74 млрд долларов.



Однако некоторые россияне все же нарастили состояние. В частности, экс-член совета директоров Фосагро Андрей Гуриев (до сих пор не под санкциями) увеличил состояние на 1,58 млрд долларов, до 9,48 млрд долларов. Также выросло состояние гендиректора интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук и акционера холдинга USM Андрея Скоча.