Российские IT-компании увольняют украинских работников

15:27 24 мая Киев, Украина

В стране, где единственной идеологией выбрана борьба с "нацизмом", процветает дискриминация по национальному признаку. российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности IT-специалистов украинского происхождения. Это нормально. Просто главным «борцам с нацизмом» виднее, кто благонадежная нация, а кто нет.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на два источника с IT-рынка.



Подобные увольнения уже обсуждались на российском интернет-форуме (РФИ), который проходил с 18 по 20 мая в Подмосковье. По словам одного из участников мероприятия, украинцев увольняют, «опасаясь диверсий».



Один из источников рассказал, что службы внутренней безопасности в IT-компаниях сейчас «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами (либо их родственники) являются гражданами Украины». Они рекомендуют не работать с такими специалистами либо «берут их на карандаш». Прежде всего речь идет о сотрудниках, которые имеют доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.





