Российские коммунисты просят Путина признать ОРДЛО независимыми странами

08:02 21 Январь Киев, Украина





Соответствующий проект был опубликован на сайте российского парламента.



Авторы документа настаивают, что такой шаг является "обоснованным и морально оправданным". Российские депутаты от коммунистической партии (КПРФ) внесли на рассмотрение Государственной думы проект постановления, в котором предлагают обратиться к президенту Владимиру Путину о признании так называемых ДНР и ЛНР независимыми государствами.Соответствующий проект был опубликован на сайте российского парламента.Авторы документа настаивают, что такой шаг является "обоснованным и морально оправданным".

"За прошлые годы... в республиках (захваченных боевиками регионах Донбасса. – Ред.) построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", – считают российские коммунисты.





В прошлом году в России состоялись выборы в Госдуму, в которых приняли участие, по данным российских властей, более 150 тысяч жителей



Спикер российского президента Дмитрий Песков уже прокомментировал регистрацию проекта обращения. Один из авторов проекта обращения Леонид Калашников убеждает, что, внося документ на рассмотрение, КПРФ выполняет одно из предвыборных обещаний.В прошлом году в России состоялись выборы в Госдуму, в которых приняли участие, по данным российских властей, более 150 тысяч жителей ОРДЛО , получивших паспорта РФ. Боевики организовали массовый подвоз людей на участки, а некоторых из них сначала везли на получение российского паспорта, а затем на голосование.Спикер российского президента Дмитрий Песков уже прокомментировал регистрацию проекта обращения.

“Если я правильно понимаю – все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение либо будет принято, либо не будет. Это депутатская инициатива. Есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным”, – сказал он.

Напомним, что с 2019 года Россия начала выдавать свои паспорта сначала жителям ОРДЛО, а затем упростила процесс разглашения и для жителей подконтрольного украинскому правительству Донбасса.



Мировое сообщество резко осудило такие шаги, назвав их подрывом Минских договоренностей, а ряд стран, например Германия и Эстония, отказались признавать российские паспорта жителей ОРДЛО. По данным СБУ, выданные документы не производят получателей гражданами РФ, ведь их выписывают с нарушениями: проставляют коды подразделения Миграционной службы Ростовской области, которого не существует.



По мнению украинских властей, издание российских паспортов является элементом репрессивной политики, поэтому правоохранители открывают уголовные производства по таким фактам.