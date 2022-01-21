Российские коммунисты просят Путина признать ОРДЛО независимыми странами

08:02 21 Январь Киев, Украина

Российские депутаты от коммунистической партии (КПРФ) внесли на рассмотрение Государственной думы проект постановления, в котором предлагают обратиться к президенту Владимиру Путину о признании так называемых ДНР и ЛНР независимыми государствами.

Соответствующий проект был опубликован на сайте российского парламента.

Авторы документа настаивают, что такой шаг является "обоснованным и морально оправданным".
"За прошлые годы... в республиках (захваченных боевиками регионах Донбасса. – Ред.) построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", – считают российские коммунисты.
Один из авторов проекта обращения Леонид Калашников убеждает, что, внося документ на рассмотрение, КПРФ выполняет одно из предвыборных обещаний.

В прошлом году в России состоялись выборы в Госдуму, в которых приняли участие, по данным российских властей, более 150 тысяч жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ. Боевики организовали массовый подвоз людей на участки, а некоторых из них сначала везли на получение российского паспорта, а затем на голосование.

Спикер российского президента Дмитрий Песков уже прокомментировал регистрацию проекта обращения.
“Если я правильно понимаю – все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение либо будет принято, либо не будет. Это депутатская инициатива. Есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным”, – сказал он.
Напомним, что с 2019 года Россия начала выдавать свои паспорта сначала жителям ОРДЛО, а затем упростила процесс разглашения и для жителей подконтрольного украинскому правительству Донбасса.

Мировое сообщество резко осудило такие шаги, назвав их подрывом Минских договоренностей, а ряд стран, например Германия и Эстония, отказались признавать российские паспорта жителей ОРДЛО. По данным СБУ, выданные документы не производят получателей гражданами РФ, ведь их выписывают с нарушениями: проставляют коды подразделения Миграционной службы Ростовской области, которого не существует.

По мнению украинских властей, издание российских паспортов является элементом репрессивной политики, поэтому правоохранители открывают уголовные производства по таким фактам.