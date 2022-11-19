Российские истребители совершили опасные пролеты в зоне учений НАТО

Два российских истребителя совершили "небезопасный и непрофессиональный облет" кораблей НАТО во время обычных операций в Балтийском море. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в Альянсе, передает Голос Америки.
Военно-морское командование НАТО заявило, что в четверг утром самолеты пролетели над кораблями на высоте 91 метр и на расстоянии 73 метра после того, как российские пилоты не ответили на сообщения натовских военных.
В Альянсе добавили, что силы НАТО "действовали ответственно" в соответствии с существующими правилами.
Отмечается, что инцидент произошел на фоне обострения напряженности между западным военным альянсом и россией из-за вторжения Москвы в Украину.
Ранее сообщалось, что Финляндия и силы НАТО проведут учения на Балтике.
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