Российские истребители совершили опасные пролеты в зоне учений НАТО

10:45 19 ноября Киев, Украина

Два российских истребителя совершили "небезопасный и непрофессиональный облет" кораблей НАТО во время обычных операций в Балтийском море. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в Альянсе, передает Голос Америки.

Военно-морское командование НАТО заявило, что в четверг утром самолеты пролетели над кораблями на высоте 91 метр и на расстоянии 73 метра после того, как российские пилоты не ответили на сообщения натовских военных.

"НАТО сочла взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений ПВО, а также из-за высоты и близости самолетов. Взаимодействие увеличило риск просчетов, ошибок и несчастных случаев", - говорится в заявлении.

В Альянсе добавили, что силы НАТО "действовали ответственно" в соответствии с существующими правилами.

"НАТО будет надлежащим образом реагировать на любое вмешательство в свою законную деятельность в этом районе, которое ставит под угрозу безопасность наши самолеты, корабли или их экипажи. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на фоне обострения напряженности между западным военным альянсом и россией из-за вторжения Москвы в Украину.

Ранее сообщалось, что Финляндия и силы НАТО проведут учения на Балтике.