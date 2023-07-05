Российские хакеры заблокировали крупнейший грузовой порт Японии

Российская хакерская группа LockBit 3.0 атаковала крупнейший грузовой порт Японии Нагоя, через который производится большинство экспортно-импортных операций компании Toyota Motor.
Об этом со ссылкой на администрацию порта сообщает Kyodo.
Хакеры заблокировали операционную систему порта и выдвинули требование выкупа в обмен на возобновление ее работы. В настоящее время порт не производит загрузки и разгрузки контейнеров, а его оператор намерен возобновить работу до утра четверга.
По данным администрации порта, системный сбой произошел около 6:30 утра 4 июля, когда один из работников порта не смог запустить компьютер.
Сообщения о том, что компьютерная система была заражена программой-вымогателем, каким-то образом было отправлено на принтер, сообщил источник, знакомый с делом.
Сейчас в порту наблюдалось временное скопление трейлеров.
Об этом со ссылкой на администрацию порта сообщает Kyodo.
Хакеры заблокировали операционную систему порта и выдвинули требование выкупа в обмен на возобновление ее работы. В настоящее время порт не производит загрузки и разгрузки контейнеров, а его оператор намерен возобновить работу до утра четверга.
По данным администрации порта, системный сбой произошел около 6:30 утра 4 июля, когда один из работников порта не смог запустить компьютер.
Сообщения о том, что компьютерная система была заражена программой-вымогателем, каким-то образом было отправлено на принтер, сообщил источник, знакомый с делом.
Сейчас в порту наблюдалось временное скопление трейлеров.
Порт Нагоя является основным для экспорта и импорта Toyota. Производитель автомобилей заявил, что не может загрузить или выгрузить автозапчасти и автомобили из-за сбоя, однако в компании подчеркнули, что сбоев в ее производстве или нарушений логистики готовых транспортных средств не произошло.
Нагоя является самым крупным портом Японии с 2002 года. Его грузооборот в 2021 году достиг 177,79 млн. тонн.
Нагоя является самым крупным портом Японии с 2002 года. Его грузооборот в 2021 году достиг 177,79 млн. тонн.
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