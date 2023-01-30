Российские хакеры совершили кибератаки на десятки больниц в Нидерландах

17:57 30 января Киев, Украина





В настоящее время сайт больницы в Гронингене регулярно не работает из-за идущих волнами DDOS-атаки.



Хакеры рф совершили кибератаки на десятки больниц в Нидерландах. Об этом сообщает NOS . Хакеры рф атаковали больницы НидерландовВ настоящее время сайт больницы в Гронингене регулярно не работает из-за идущих волнами DDOS-атаки.Хакеры рф совершили кибератаки на десятки больниц в Нидерландах. Об этом сообщает NOS .

"Это атака группы Killnet в сотрудничестве с другими злоумышленниками", – сообщил представитель партнерства больниц по цифровой безопасности Z-Cert.

По его словам, сейчас сайт больницы в Гронингене регулярно не работает из-за идущих волнами DDOS-атаки.

"Все очень просто. Мы разрушаем медицинские учреждения в этих странах за поддержку нацистов в Украине", - говорится в заявлении российских хакеров.

Хакерская группа Killnet опубликовала список зарубежных больниц, на которые совершит кибератаки. Пока сайт больниц Нидерландов – единственный из этого списка, который действительно пострадал.



Кроме нидерландских больниц, в список попали медицинские учреждения в скандинавских странах, Польше, США, Великобритании и Германии.



В общей сложности в список вошла 31 голландская больница. Атака на сайт медучреждения касается только сайта для внешнего мира. Электронная карта пациента и веб-сайт, на котором пациенты могут получить доступ к информации со своих карт, не нарушены кибератакой.