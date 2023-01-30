Российские хакеры совершили кибератаки на десятки больниц в Нидерландах

Хакеры рф атаковали больницы Нидерландов
В настоящее время сайт больницы в Гронингене регулярно не работает из-за идущих волнами DDOS-атаки.
Хакеры рф совершили кибератаки на десятки больниц в Нидерландах. Об этом сообщает NOS .
В настоящее время сайт больницы в Гронингене регулярно не работает из-за идущих волнами DDOS-атаки.
Хакеры рф совершили кибератаки на десятки больниц в Нидерландах. Об этом сообщает NOS .
По его словам, сейчас сайт больницы в Гронингене регулярно не работает из-за идущих волнами DDOS-атаки.
Хакерская группа Killnet опубликовала список зарубежных больниц, на которые совершит кибератаки. Пока сайт больниц Нидерландов – единственный из этого списка, который действительно пострадал.
Кроме нидерландских больниц, в список попали медицинские учреждения в скандинавских странах, Польше, США, Великобритании и Германии.
В общей сложности в список вошла 31 голландская больница. Атака на сайт медучреждения касается только сайта для внешнего мира. Электронная карта пациента и веб-сайт, на котором пациенты могут получить доступ к информации со своих карт, не нарушены кибератакой.
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