Российские хакеры атаковали важные веб-ресурсы в Финляндии

В четверг российские хакеры осуществили серию кибератак на важные веб-ресурсы в Финляндии, включая сайты Банка Финляндии, налоговой службы страны и нескольких новостных изданий.
Согласно информации, опубликованной Yle, издания Turun Sanomat и Salon Seudun Sanomat столкнулись с техническими проблемами, подтвердив, что на них была осуществлена Dos-атака.
Банк Финляндии также заявил о том, что его сайт был атакован хакерами и стал временно недоступным из-за Dos-атаки.
Позднее налоговая служба сообщила, что их веб-сайт также временно недоступен.
Ответственность за эти кибератаки была взята на себя российская хакерская группа NoName 057 (16), которая опубликовала сообщение в своем Telegram-канале с перечнем атакованных целей. Согласно сообщению, российские хакеры также включили в список своих целей сайты Yritystele, Rantapallo, A-Katsastus и Expat-Finland.
Согласно информации, опубликованной Yle, издания Turun Sanomat и Salon Seudun Sanomat столкнулись с техническими проблемами, подтвердив, что на них была осуществлена Dos-атака.
Банк Финляндии также заявил о том, что его сайт был атакован хакерами и стал временно недоступным из-за Dos-атаки.
Позднее налоговая служба сообщила, что их веб-сайт также временно недоступен.
Ответственность за эти кибератаки была взята на себя российская хакерская группа NoName 057 (16), которая опубликовала сообщение в своем Telegram-канале с перечнем атакованных целей. Согласно сообщению, российские хакеры также включили в список своих целей сайты Yritystele, Rantapallo, A-Katsastus и Expat-Finland.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии