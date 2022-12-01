15:15 01 декабря Киев, Украина

Российские хакеры атаковали сайты Ватикана после заявления Папы Римского о том, что он считает россию и президента владимира путина виновными в войне против Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

"30 ноября российские террористы добрались до сайтов города-государства Ватикан: многие онлайн страницы разных структур Римской Курии стали недоступными! российские хакеры еще раз демонстрируют реальное лицо российской политики, непосредственно определенной Парламентской Ассамблеей Совета Европы как террористической", — написал он в Facebook.

По словам дипломата, это российский ответ на последние важные заявления Папы Франциска.



28 ноября 28 ноября Папа Римский Франциск заявил, что считает россию и президента владимира путина виновными в войне против Украины, назвав при этом украинцев "народом-мучеником". Он добавил, что наибольшую жестокость проявляют некоторые национальные меньшинства рф, например, чеченцы, буряты и так далее.

"Безусловно, нападающий — это российское государство. Почему я не называю путина? Потому что это не нужно, это уже известно. Однако иногда люди цепляются за деталь. Все знают мою позицию, с путиным или без путина, не называя его имени", - подчеркнул понтифик.







