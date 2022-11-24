Российские хакеры атаковали сайт Европарламента

08:32 24 ноября Киев, Украина

Президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что сайт ЕП испытал мощную кибератаку после того, как признал россию государством-спонсором терроризма. Об этом она написала в Twitter.

“Сайт Европарламента испытывает сложную кибератаку. Прокремлевская группировка взяла на себя ответственность», – написала Мецола.

Она добавила, что в настоящее время профильные IТ-эксперты противостоят этому и защищают системы.

"Это произошло после того, как мы признали россию государством-спонсором терроризма. Мой ответ: Слава Украине", - подчеркнула президент ЕП.

Спикер Европарламента Жауме Дуч отметил, что на сайт ЕН осуществляется DDOS-атака.

"В настоящее время доступность веб-сайта Европарламента нарушена из-за высокого уровня внешнего сетевого трафика. Этот трафик связан с DDOS-атакой", — сказал он.

Сразу после этого россия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины. Без света оказалась большая часть страны.