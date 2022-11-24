Российские хакеры атаковали сайт Европарламента

Президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что сайт ЕП испытал мощную кибератаку после того, как признал россию государством-спонсором терроризма. Об этом она написала в Twitter.
Она добавила, что в настоящее время профильные IТ-эксперты противостоят этому и защищают системы.
Спикер Европарламента Жауме Дуч отметил, что на сайт ЕН осуществляется DDOS-атака.
Напомним, 23 ноября Европарламент признал россию государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.
Сразу после этого россия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины. Без света оказалась большая часть страны.
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