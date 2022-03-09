Российские хакеры атаковали парламент Норвегии

19:53 13 Октябрь Киев, Украина

В Министерстве иностранных дел Норвегии сообщили, что за кибератакой на парламент стоит Российская Федерация.

Это заявление опубликовала во вторник пресс-служба министерства.

“На основании имеющейся у правительства информации мы полагаем, что за этой деятельностью стояла Россия” , — приводит пресс-служба слова главы МИД Ине Эриксен Серейде.

По словам министра, кибератака на парламент — “это серьезное происшествие, которое ударяет по важнейшему демократическому институту страны”. Она добавила, что норвежские спецслужбы работают над ситуацией.



1 сентября парламент королевства сообщил о том, что подвергся кибератаке, в результате чего неизвестные хакеры получили доступ к электронной почте ряда депутатов и сотрудников законодательного органа. По словам административного главы парламента Марианны Андреассен, был принят “ряд незамедлительных мер, чтобы остановить атаку”.

Позднее норвежская Полицейская служба безопасности (PST) сообщила, что будет выяснять, стоит ли за кибератакой, произошедшей 24 августа, “какое-либо государство”.



