08:30 02 июля Киев, Украина

Россия уже стала изгоем во многих странах. Так, в начале июня МИД Румынии птребовало, чтобы более 50 сотрудников посольства российской федерации покинули страну в течение 30 дней.

Как сообщило в субботу, 1 июля, румынское издание Оbservator, 40 сотрудников посольства рф в Бухаресте вместе с семьями покинули Румынию, вылетев спецрейсом в Москву из-за требования Румынии сократить вдвое штат дипломатического представительства.

Отмечается, что часть россиян покинула страну раньше.

МИД Румынии заявило, что такое решение "демонстрирует текущий уровень двусторонних отношений в контексте начала агрессивной войны рф против Украины".

Накануне Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что 40 сотрудников российской дипломатической миссии в Бухаресте вместе с членами их семей должны покинуть территорию Румынии.

"Данная мера отражает выполнение решения румынской стороны в установленные сроки в соответствии с процедурами, используемыми другими государствами-членами ЕС в аналогичных ситуациях", – говорится в пресс-релизе МИД.

Отмечается, что сотрудников посольства вывез гражданский самолет, принадлежащий российской авиакомпании.