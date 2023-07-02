Российские дипломаты покидают Румынию: 40 сотрудников и их семьи вывез спецрейс

Россия уже стала изгоем во многих странах. Так, в начале июня МИД Румынии птребовало, чтобы более 50 сотрудников посольства российской федерации покинули страну в течение 30 дней.
Как сообщило в субботу, 1 июля, румынское издание Оbservator, 40 сотрудников посольства рф в Бухаресте вместе с семьями покинули Румынию, вылетев спецрейсом в Москву из-за требования Румынии сократить вдвое штат дипломатического представительства.
Отмечается, что часть россиян покинула страну раньше.
МИД Румынии заявило, что такое решение "демонстрирует текущий уровень двусторонних отношений в контексте начала агрессивной войны рф против Украины".
Накануне Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что 40 сотрудников российской дипломатической миссии в Бухаресте вместе с членами их семей должны покинуть территорию Румынии.
Отмечается, что сотрудников посольства вывез гражданский самолет, принадлежащий российской авиакомпании.
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