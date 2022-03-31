Российские блогеры потребовали у Meta один миллиард долларов

16:03 31 марта Киев, Украина

Объединение российских блогеров потребовало у Meta , которую россия признала экстремисткой, один миллиард долларов за блокировку себя же в России.

Что делать, если торговать марафонами по кармическому кайфу больше нельзя? Проводить Совет блогеров в Общественной палате России🤦🏻‍♀️.



Гордые инстамиллионники возмутились тем, что денег у них теперь нет. По итогам повернули стрелочку и выкатили претензию к всё ещё "экстремистской" Мете.



Потребовали блогеры публичного покаяния и один миллиард долларов за потерю дохода. Компенсацию обещают поделить между всеми пострадавшими от "кровавого Марка".

Напомним, Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta (владеет Facebook и Instagram) "экстремистской организацией" и запретил в России принадлежащие ей соцсети за "экстремистскую деятельность".