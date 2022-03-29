Российские авиакомпании не вернули вовремя лизинговые самолеты, то есть украли

16:16 29 марта Киев, Украина





Согласно санкционному пакету ЕС, крайник срок, когда европейские лизингодатели должны были расторгнуть договоры аренды самолетов с российскими авиакомпаниями, а те, в свою очередь, вернуть воздушные суда, истек 28 марта.



Сообщается, что большинство угнанных самолетов все еще летают на внутренних российских маршрутах. Несмотря на то, что на Бермудских островах и в Ирландии, где большинство этих самолетов зарегистрировано, действие сертификатов летной пригодности приостановили, что обычно означает, что они должны быть отстранены от полетов. 28 марта истек срок для российских авиакомпаний , которые должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти $10 млрд. Российские авиакомпании проигнорировали санкции и удержали иностранные самолеты.Согласно санкционному пакету ЕС, крайник срок, когда европейские лизингодатели должны были расторгнуть договоры аренды самолетов с российскими авиакомпаниями, а те, в свою очередь, вернуть воздушные суда, истек 28 марта.Сообщается, что большинство угнанных самолетов все еще летают на внутренних российских маршрутах. Несмотря на то, что на Бермудских островах и в Ирландии, где большинство этих самолетов зарегистрировано, действие сертификатов летной пригодности приостановили, что обычно означает, что они должны быть отстранены от полетов.

На долю самолетов, сданных в аренду российским авиакомпаниям, приходится менее 10% портфелей большинства лизинговых компаний.



Напомним, 14 марта Путин подписал закон, позволяющий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.



Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщала о том, что двойная регистрация может противоречить международному законодательству.