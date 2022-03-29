Российские авиакомпании не вернули вовремя лизинговые самолеты, то есть украли

28 марта истек срок для российских авиакомпаний, которые должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти $10 млрд. Российские авиакомпании проигнорировали санкции и удержали иностранные самолеты.
Согласно санкционному пакету ЕС, крайник срок, когда европейские лизингодатели должны были расторгнуть договоры аренды самолетов с российскими авиакомпаниями, а те, в свою очередь, вернуть воздушные суда, истек 28 марта.
Сообщается, что большинство угнанных самолетов все еще летают на внутренних российских маршрутах. Несмотря на то, что на Бермудских островах и в Ирландии, где большинство этих самолетов зарегистрировано, действие сертификатов летной пригодности приостановили, что обычно означает, что они должны быть отстранены от полетов.
Согласно санкционному пакету ЕС, крайник срок, когда европейские лизингодатели должны были расторгнуть договоры аренды самолетов с российскими авиакомпаниями, а те, в свою очередь, вернуть воздушные суда, истек 28 марта.
Сообщается, что большинство угнанных самолетов все еще летают на внутренних российских маршрутах. Несмотря на то, что на Бермудских островах и в Ирландии, где большинство этих самолетов зарегистрировано, действие сертификатов летной пригодности приостановили, что обычно означает, что они должны быть отстранены от полетов.
На долю самолетов, сданных в аренду российским авиакомпаниям, приходится менее 10% портфелей большинства лизинговых компаний.
Напомним, 14 марта Путин подписал закон, позволяющий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщала о том, что двойная регистрация может противоречить международному законодательству.
Напомним, 14 марта Путин подписал закон, позволяющий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщала о том, что двойная регистрация может противоречить международному законодательству.
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