Российская пропагандистка Марина Овсянникова продвигает в европейских СМИ идею отмены антироссийских санкций

18:59 28 марта Киев, Украина





Об этом свидетельствуют ее публикации в инстаграмме.



В частности, Овсянникова вышла в эфир самой влиятельной ТРК Италии RAI и в эфире шоу Che tempo che fa призвала Запад отменить антироссийские



Она заявила, что "россияне не должны коллективно отвечать за происходящее в Украине". Потому что в этом якобы виноват только один человек – Владимир Путин .



Пропагандистка пожаловалась, что ее мать-инвалид не может купить себе лекарство, а дочь – рассчитаться в школе за обеды виртуальной картой. В то же время об убитых мирных жителях, в том числе и о детях, Овсянникова не вспомнила. Журналистка российского пропагандистского Первого канала Марина Овсянникова, устроившая акцию против войны в Украине, продвигает через европейские СМИ идею отмены антироссийских санкций.Об этом свидетельствуют ее публикации в инстаграмме.В частности, Овсянникова вышла в эфир самой влиятельной ТРК Италии RAI и в эфире шоу Che tempo che fa призвала Запад отменить антироссийские санкции Она заявила, что "россияне не должны коллективно отвечать за происходящее в Украине". Потому что в этом якобы виноват только один человек – Владимир Путин .Пропагандистка пожаловалась, что ее мать-инвалид не может купить себе лекарство, а дочь – рассчитаться в школе за обеды виртуальной картой. В то же время об убитых мирных жителях, в том числе и о детях, Овсянникова не вспомнила.

Позже Овсянникова отредактировала свою публикацию, убрав цитаты об отмене санкций и оставив информацию о своем выступлении в эфире

RAI. В настоящее время страница вообще недоступна, однако скриншот предыдущих сообщений сохранился.

Напомним, что Овсянникова появилась в эфире во время новостей на Первом канале с плакатом No war. Остановите войну. Не верьте в пропаганду. Здесь вам врут. Russians against war”. Она также несколько раз повторила: «Остановите войну! Нет войне! , а затем в эфир быстро поставили другой видеоряд.



Журналистку задержали российские силовики, но впоследствии отпустили, наложив штраф.