Российская неонацистская группировка "Русич" собирает разведданные о военных объектах стран Балтии

18:42 12 декабря Киев, Украина

Российская неонацистская группировка "Русич", которая связана с кремлем, попросила своих единомышленников предоставить информацию о расположении воинских частей и пограничных баз в Латвии, Литве и Эстонии.



Соответствующий пост опубликован в телеграмм-канале группировки.

Как отмечает издание The Guardian, прокремлевскую группу тесно связывают с ЧВК Вагнера. Неназванные собеседники газеты говорят, что такой "экстраординарный шаг" неонацистов может указывать на разочарование во власти и о том, как разворачиваются события войны против Украины, развязанной россией.



Они предполагают, что военно-политическая верхушка россии может потерять контроль над своими ультраправыми военизированными организациями, которые могут прибегнуть к более экстремальным способам ведения войны.