Российская нефть вновь пошла в Чехию транзитом через Украину

09:48 13 августа Киев, Украина

Поставки российской нефти в Чехию по южному участку трубопровода Дружба транзитом через Украину возобновились после перерыва, длившегося больше недели. "Поставки возобновились в 20.00", - сообщила агентству AFP вечером в пятницу пресс-секретарь компании Mero, владельца и оператора чешского участка нефтепровода Дружба.

Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела ранее заявил, что его страна нашла способ оплатить сборы по транзиту нефти.

Российский оператор трубопровода, компания Транснефть, 9 августа объявила, что поставки нефти через Украину были прекращены еще 4 августа. Москва объяснила это тем, что в конце июля санкции Запада против россии помешали уплате транзитных сборов Украине. Кроме Чехии, пострадали Словакия и Венгрия.

Затем словацкая нефтяная компания Slovnaft и ее венгерская материнская компания MOL предложили погасить транзитные сборы за участок трубопровода через Украину. И украинская, и российская стороны согласились. Поставки в Словакию были возобновлены 10 августа, а в Венгрию - 11 августа. Чехия вела переговоры от своего имени и сейчас тоже сумела решить проблему.

В апреле страны ЕС договорились о постепенном введении нефтяного эмбарго против россии в рамках шестого пакета санкций. Венгрия, Чехия и Словакия, однако, добивались долгосрочного исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти по трубопроводу Дружба, ссылаясь на свою сильную зависимость от поставок из рф.

Ранее сообщалось, что Казахстан с сентября этого года намерен продавать часть своей нефти в обход россии - через крупнейший нефтепровод Азербайджана. По данным Международного энергетического агентства, рф потеряла за месяц два миллиарда долларов доходов от экспорта нефти.