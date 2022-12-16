Российская нефть поставляется в Индию по ценовому потолку G7

Как минимум 7 танкеров с российской нефтью, вышедшие из российских портов после 5 декабря, в настоящий момент направляются в Индию и имеют западное страховое покрытие. Это свидетельствует о том, что поставки оформлены в соответствии с санкциями, то есть нефть в танкерах продана по цене ниже установленного «потолка» в $60 за баррель.
Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на данные танкерных перевозок, а также представителей компаний, которые участвуют в экспорте российского сырья в Индию.
Таким образом, российские компании не выполнили требование владимира путина, который утверждал, что россия не будет поставлять нефть «по западным правилам». Издание отмечает, что подобный кейс может несколько успокоить рынки, которые опасаются резкого сокращения предложения нефти на рынке.
Сингапурская компания Essential, которая зафрахтовала танкер Ruby Phoenix, прямо подтвердила изданию, что у них имеются все необходимые документы, чтобы перевозить российскую нефть в соответствии с санкциями Запада: «У нас есть необходимые подтверждения от наших партнеров о том, что рассматриваемый груз соответствует правилам ограничения цен». Операторы других судов, как и индийские покупатели российской нефти, на просьбу о комментариях не ответили.
На текущем этапе западные чиновники довольны тем, как работает механизм: все идет по плану — россия вынуждена продавать нефть по ценам ниже «потолка». Один из источников издания утверждает, что танкеров, которые подчинились западным санкциям, на самом деле даже больше, чем семь. Само издание нашло еще три судна с западной страховкой, однако не смогло подтвердить, что нефть в этих судах была продана по цене ниже $60.
Российские власти уверяли, что не подчинятся западным санкциям и откажутся поставлять нефть в страны, которые присоединятся к механизму предельных цен на нефть. Вместе с тем владимир путин недавно признал, что российская нефть продается уже дешевле установленного «потолка» в $60 за баррель. В некоторых портах баррель нефти торгуется на уровне $42–45 за бочку. Даже средняя экспортная цена нефти по итогам середины декабря упала ниже $60 и достигла $57,49 за баррель. Рост рисков опустил цены на российскую нефть ниже «потолка» еще в конце ноября, о чем сообщали трейдеры, работающие в индийском направлении.
Чтобы обойти ограничения, россия пыталась скупить максимально возможное количество танкеров, однако, как утверждают участники рынка, «теневого флота» из примерно 100 танкеров все равно будет недостаточно, чтобы сохранить текущие объемы экспорта. Наоборот, аналитики прогнозируют падение экспорта нефти из россии примерно на 20%, или на 1 млн баррелей в сутки, и с началом работы санкционного механизма экспорт уже начал сокращаться. Власти рф обещали ответить на западные санкции. Помимо запрета на поставку нефти в страны, поддержавшие «потолок цен», рассматривалось введение «дна цен» — то есть минимального значения, ниже которого россия не будет продавать нефть за рубеж. Представить свой ответ на санкции кремль обещал на этой неделе.
Сингапурская компания Essential, которая зафрахтовала танкер Ruby Phoenix, прямо подтвердила изданию, что у них имеются все необходимые документы, чтобы перевозить российскую нефть в соответствии с санкциями Запада: «У нас есть необходимые подтверждения от наших партнеров о том, что рассматриваемый груз соответствует правилам ограничения цен». Операторы других судов, как и индийские покупатели российской нефти, на просьбу о комментариях не ответили.
На текущем этапе западные чиновники довольны тем, как работает механизм: все идет по плану — россия вынуждена продавать нефть по ценам ниже «потолка». Один из источников издания утверждает, что танкеров, которые подчинились западным санкциям, на самом деле даже больше, чем семь. Само издание нашло еще три судна с западной страховкой, однако не смогло подтвердить, что нефть в этих судах была продана по цене ниже $60.
Российские власти уверяли, что не подчинятся западным санкциям и откажутся поставлять нефть в страны, которые присоединятся к механизму предельных цен на нефть. Вместе с тем владимир путин недавно признал, что российская нефть продается уже дешевле установленного «потолка» в $60 за баррель. В некоторых портах баррель нефти торгуется на уровне $42–45 за бочку. Даже средняя экспортная цена нефти по итогам середины декабря упала ниже $60 и достигла $57,49 за баррель. Рост рисков опустил цены на российскую нефть ниже «потолка» еще в конце ноября, о чем сообщали трейдеры, работающие в индийском направлении.
Чтобы обойти ограничения, россия пыталась скупить максимально возможное количество танкеров, однако, как утверждают участники рынка, «теневого флота» из примерно 100 танкеров все равно будет недостаточно, чтобы сохранить текущие объемы экспорта. Наоборот, аналитики прогнозируют падение экспорта нефти из россии примерно на 20%, или на 1 млн баррелей в сутки, и с началом работы санкционного механизма экспорт уже начал сокращаться. Власти рф обещали ответить на западные санкции. Помимо запрета на поставку нефти в страны, поддержавшие «потолок цен», рассматривалось введение «дна цен» — то есть минимального значения, ниже которого россия не будет продавать нефть за рубеж. Представить свой ответ на санкции кремль обещал на этой неделе.
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