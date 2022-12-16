Российская нефть поставляется в Индию по ценовому потолку G7

18:38 16 декабря Киев, Украина

Как минимум 7 танкеров с российской нефтью, вышедшие из российских портов после 5 декабря, в настоящий момент направляются в Индию и имеют западное страховое покрытие. Это свидетельствует о том, что поставки оформлены в соответствии с санкциями, то есть нефть в танкерах продана по цене ниже установленного «потолка» в $60 за баррель.

Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на данные танкерных перевозок, а также представителей компаний, которые участвуют в экспорте российского сырья в Индию.