Российская элита напряглась после призыва пригожина к сталинским репрессиям

10:10 09 ноября Киев, Украина

Российские элиты начали опасаться за безопасность свою и своих семей после того, как "повар путина" евгений пригожин , известный своей ЧВК "Вагнера" и вербовкой заключенных для участия в боевых действиях в Украине, призвал к срочным «сталинским репрессиям» и уничтожению богатых, которые недостаточно рьяно помогают в войне.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванных представителей российской элиты во власти и бизнесе.

Некоторые из них допускают начало чисток и волну массовых арестов, как во времена сталина. Страхи усиливает то, что пригожин открыто нападает на высокопоставленных военных, а также на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Элиты видят в этом растущее влияние создателя ЧВК «Вагнера» и отказ кремля встать на защиту своих. Усиливает беспокойство то, что кремлевские чиновники стали называть вторжение в Украину «народной войной», повторяя риторику сталина времен Второй мировой войны.

По словам одного высокопоставленного собеседника, нынешнюю ситуацию можно сравнить с военной диктатурой, но без военного переворота, который ей предшествует. Другие отмечают, что доминирующая эмоция в российской элите сейчас — страх. Так, например, многие украдкой спрашивают друг у друга, отправили ли они своих близких в безопасное место после объявления мобилизации.



Однако эта тревога пока не переросла во внутреннее сопротивление действиям путина, признают источники. Спустя почти девять месяцев войны многие представители деловой и экономической элиты страны убедились, что вторжение в Украину было катастрофической ошибкой, которая обрекла россию на изоляцию и слабость. Но они не вмешиваются в политику, поскольку надеются сохранить свой бизнес. По словам близких к руководству страны собеседников, в правительстве также есть те, кто не поддерживает войну, но они слишком напуганы, чтобы поднять свой голос против.



При этом чиновники и крупные бизнесмены переживают по поводу быстро ускоряющейся милитаризации экономики и общества. Специальную комиссию правительства и силовиков, которую путин создал для поддержки оборонной промышленности и армии, они сравнивают с устройством власти во времена Великой Отечественной войны.



В свою очередь, у путина нет иного выбора, кроме как полагаться на ястребов вроде пригожина и главы Чечни рамзана кадырова, говорит высокопоставленный чиновник. По его словам, немаловажно то, что и у пригожина, и у кадырова есть верные им военизированные силы.



На прошлой неделе создатель ЧВК «Вагнера» в ответ на вопрос пропагандистского телеканала RT, почему богатейшие люди страны игнорируют военную ситуацию, ответил: «Должны быть включены рычаги и механизмы тотального „уничтожения“ этих людей как бизнесменов. По отношению к ним срочно нужны сталинские репрессии».