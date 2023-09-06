20:14 10 августа Киев, Украина

Российская электроэнергетика испытывает трудности из-за жары, которая приводит к увеличению потребления электроэнергии и снижению выработки электроэнергии.



Министерство энергетики россии заявило, что пиковые нагрузки в единой энергосистеме сопровождались снижением мощности тепловых и атомных электростанций из-за особенностей работы как самого генерирующего оборудования, так и его систем охлаждения. Ситуация существенно осложнялась повышенным объемом аварийных и неплановых ремонтов энергообъектов.



Наиболее остро проблема стоит в Дагестане, где веерные отключения электроэнергии стали уже привычным явлением. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что модернизация сетей является первой необходимостью для региона, но для этого нет средств.



Министерство энергетики россии обещает увеличить загрузку ГЭС, но при этом отмечает необходимость соблюдения правил использования водных ресурсов, что ограничивает работу ГЭС.



В итоге россия вынужденно прибегла к ограничению перетоков мощностей в Китай. Срок действия этого ограничения не обозначен.