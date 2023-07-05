Российская армия потеряла половину своей боеспособности – глава Генштаба Британии

15:44 05 июля Киев, Украина





Об этом заявил начальник Штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин, выступая в парламенте, пишет Financia Times.



Он отверг предположение о том, что Российская армия потеряла в Украине половину своей боеспособности, в том числе около 2,5 тыс. танков, и главный толчок контрнаступления Киева еще впереди.Об этом заявил начальник Штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин, выступая в парламенте, пишет Financia Times.Он отверг предположение о том, что контрнаступление Украины продвигается медленно, заявив, что оборона россии "никогда не была единичным актом" и что военная стратегия Киева "взять измором, растягивать и наносить удары" постепенно ломала российские оборонные линии.

"Вопрос о том, как взять линию фронта протяженностью более тысячи километров и превратить ее в большую проблему для россии, чем для Украины? Вот почему вы видите, как Украина пытается действовать на разных направлениях и делает обманные маневры", – сказал Радакин.

По его словам, контрнаступление украинских войск тормозит высокая плотность минных полей, отсутствие прикрытия с воздуха, а также то, что наша армия до сих пор не получила все необходимое оружие от международных партнеров Киева.



Адмирал отметил, что несправедливо привязывать Украину к определенному сроку и что "россия сейчас настолько слаба, что не имеет сил для контрнаступления".