Российская армия потеряла половину своей боеспособности – глава Генштаба Британии

Российская армия потеряла в Украине половину своей боеспособности, в том числе около 2,5 тыс. танков, и главный толчок контрнаступления Киева еще впереди.
Об этом заявил начальник Штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин, выступая в парламенте, пишет Financia Times.
Он отверг предположение о том, что контрнаступление Украины продвигается медленно, заявив, что оборона россии "никогда не была единичным актом" и что военная стратегия Киева "взять измором, растягивать и наносить удары" постепенно ломала российские оборонные линии.
Об этом заявил начальник Штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин, выступая в парламенте, пишет Financia Times.
Он отверг предположение о том, что контрнаступление Украины продвигается медленно, заявив, что оборона россии "никогда не была единичным актом" и что военная стратегия Киева "взять измором, растягивать и наносить удары" постепенно ломала российские оборонные линии.
По его словам, контрнаступление украинских войск тормозит высокая плотность минных полей, отсутствие прикрытия с воздуха, а также то, что наша армия до сих пор не получила все необходимое оружие от международных партнеров Киева.
Адмирал отметил, что несправедливо привязывать Украину к определенному сроку и что "россия сейчас настолько слаба, что не имеет сил для контрнаступления".
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