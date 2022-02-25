России запретили участвовать в Евровидении

18:54 25 Февраль Киев, Украина

Организаторы "Евровидения-2022" выпустили официальное заявление на фоне последних событий — в этом году в Турине Россия не будет принимать участие в песенном конкурсе!



Такое



Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного вторжения России в Украину включение РФ в Конкурс этого года нанесет ущерб репутации конкурса.



Прежде чем принять это решение, EBU провел широкие консультации со своими членами.



EBU является аполитичной организацией вещателей, приверженной отстаиванию ценностей государственной службы. Такое решение сегодня принял Исполнительный совет EBU по рекомендации руководящего органа Евровидения, Референс-группы, на основе правил мероприятия и ценностей EBU. Рекомендацию Референтной группы также поддержал Телевизионный комитет EBU.Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного вторжения России в Украину включение РФ в Конкурс этого года нанесет ущерб репутации конкурса.Прежде чем принять это решение, EBU провел широкие консультации со своими членами.EBU является аполитичной организацией вещателей, приверженной отстаиванию ценностей государственной службы.

"Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", - заявили в EBU.