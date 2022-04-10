"Роскосмос" решил заняться производством духов и алкоголя

14:41 13 ноября Киев, Украина

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» планирует выпускать косметическую продукцию, лекарственные средства, электронную технику, одежду, игрушки и алкогольную продукцию, под торговой маркой "Поехали!".
 
10 ноября стало известно, что "Роскосмос" планирует зарегистрировать в качестве товарного знака - слово "Поехали!", которое космонавт Юрий Гагарин произнес перед полетом в космос, а также другие «исторические обозначения», чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции.
 
Об этом сообщает пресс-служба Роспатента в пятницу, 13 ноября.
"Заявка № 2020700144 на регистрацию фразы "Поехали!" в качестве товарного знака подана госкорпорацией "Роскосмос" в отношении широкого перечня товаров и услуг", — уточнил представитель Роспатента.
 