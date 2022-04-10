"Роскосмос" решил заняться производством духов и алкоголя

14:41 13 ноября Киев, Украина

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» планирует выпускать косметическую продукцию, лекарственные средства, электронную технику, одежду, игрушки и алкогольную продукцию, под торговой маркой "Поехали!".

10 ноября стало известно, что "Роскосмос" планирует зарегистрировать в качестве товарного знака - слово "Поехали!", которое космонавт Юрий Гагарин произнес перед полетом в космос, а также другие «исторические обозначения», чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщает пресс-служба Роспатента в пятницу, 13 ноября.