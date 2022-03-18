Роскомнадзор заблокировал сайты Bellingcat и ряд других ресурсов

16:05 16 марта Киев, Украина

В России по решению Генпрокуратуры заблокированы сайты нескольких СМИ , под запрет попал сайт расследовательского проекта Bellingcat, белорусское «Еврорадио», израильский Девятый канал и эстонская газета Postimees.

С начала войны в Украине в России под предлогом распространения ложной информации о действиях российских военных были заблокированы десятки сайтов независимых СМИ. Всего в список заблокированных сайтов добавились 32 позиции, включая сайт издания «Кавказский узел», российской газеты «Новые известия», «Черноморская телерадиокомпания», Сaucasus Times* и другие.



Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайтам телеканала «Дождь»* и радиостанции «Эхо Москвы». Совет директоров «Эха» принял решение ликвидировать радио и сайт, а также удалить все корпоративные аккаунты соцсетей. Телеканал объявил, что временно приостановит свою работу, но редакция надеется, «что вернется в эфир».



Под блокировку также попали «Медуза»*, «Медиазона»*, TJ, «Би-би-си», Deutsche Welle и еще несколько десятков СМИ и сайтов.