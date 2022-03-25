Роскомнадзор заблокировал сайт украинского разработчика S.T.A.L.K.E.R.

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт компании GSC Game World — украинский разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.
Причиной для блокировки стало требование прокуратуры 31.27.2020/Ид2145-22 от 24 февраля. На основании этого требования в России были заблокированы десятки сайтов, в том числе СМИ.
Причиной для блокировки стало требование прокуратуры 31.27.2020/Ид2145-22 от 24 февраля. На основании этого требования в России были заблокированы десятки сайтов, в том числе СМИ.
По данным сети мониторинга блокировок GlobalCheck, уровень доступности сайта gsc-game.com составляет 0%.
GSC Game World — украинская компания со штаб-квартирой в Киеве. После вторжения в Украину она заявила, что прекращает продавать свою продукцию пользователям в РФ.
17 марта разработчик остановил возможность предзаказа игры S.T.A.L.K.E.R. 2 для пользователей из России.
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