Роскомнадзор заблокировал сайт украинского разработчика S.T.A.L.K.E.R.

15:23 25 марта Киев, Украина





Причиной для блокировки стало требование прокуратуры 31.27.2020/Ид2145-22 от 24 февраля. На основании этого требования в России были заблокированы десятки сайтов, в том числе СМИ. Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт компании GSC Game World — украинский разработчика игр S.T.A.L.K.E.R.Причиной для блокировки стало требование прокуратуры 31.27.2020/Ид2145-22 от 24 февраля. На основании этого требования в России были заблокированы десятки сайтов, в том числе СМИ.

По данным сети мониторинга блокировок GlobalCheck, уровень доступности сайта gsc-game.com составляет 0%.

GSC Game World — украинская компания со штаб-квартирой в Киеве. После вторжения в Украину она заявила, что прекращает продавать свою продукцию пользователям в РФ.