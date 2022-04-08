Роскомнадзор требует от «Википедии» удалить пять статей о войне в Украине

14:31 05 апреля Киев, Украина





Ведомство утверждает, что авторы «Википедии» целенаправленно "дезинформируют" пользователей в своих материалах, продвигая "исключительно антироссийскую интерпретацию событий".



Накануне в твиттере «Русской Википедии» сообщалось, что Роскомнадзор требует удалить информацию сразу из пяти статей: Роскомнадзор потребовал от онлайн-энциклопедии «Википедия» удалить материалы, в которых, по мнению Генпрокуратуры РФ, распространяется "недостоверная информация" о войне в Украине.Ведомство утверждает, что авторы «Википедии» целенаправленно "дезинформируют" пользователей в своих материалах, продвигая "исключительно антироссийскую интерпретацию событий".Накануне в твиттере «Русской Википедии» сообщалось, что Роскомнадзор требует удалить информацию сразу из пяти статей:

«Битва за Киев (2022)»;

«Военные преступления в период вторжения России на Украину»;

«Обстрел больницы в Мариуполе»;

«Разрушение Мариупольского театра (2022)»;

«Резня в Буче».

Какую именно информацию необходимо удалить, не уточнялось.



С начала войны РКН уже неоднократно присылал «Википедии» требования об удалении материалов о событиях в Украине, угрожая штрафом до четырех миллионов рублей. Ведомство заблокировало уже более 800 ресурсов, которые, по мнению Генпрокуратуры, распространяли фейки о действиях российских военных.