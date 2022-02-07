Роскомнадзор требует от "Радио Свобода" удалить все материалы, связанные с расследованиями команды Навального

Роскомнадзор пригрозил заблокировать 8 вебсайтов "Радио Свобода", работающих для РФ, Украины и Центральной Азии, если журналисты немедленно не удалят материалы, связанные с расследованиями оппозиционера Алексея Навального.
Об этом пишет Радио Свобода.
Российский регулятор направил более 60 электронных сообщений с требованием удалить соответствующие статьи с двух крупнейших вебсайтов для аудитории РФ – Радио Свобода и "Настоящее время", а также с русскоязычных сайтов издания для Крыма, Казахстана, Таджикистана, сайтов "Сибирь.Реалии", "Север" .Реалии” и Татаро-башкирской службы Радио Свобода.
Среди десятков публикаций, подлежащих удалению, – коррупционные расследования о так называемом дворце Путина, о состоянии связанного с президентом РФ бизнесмена Евгения Пригожина, православного патриарха Кирилла и других высокопоставленных лиц. Все статьи "являются нарушением российского антиэкстремистского и антитеррористического законодательства", а их удаление – это следствие решения суда 2021 года, согласно которому все группы и организации Навального в России признали экстремистскими, сказали в Роскомнадзоре.
Для выполнения требований “Радио Свобода” предоставили 24 часа.
В то же время президент Радио Свобода Джейми Флай назвал это актом политической цензуры и заявил, что издание не будет выполнять такие требования российской власти.
Об этом пишет Радио Свобода.
Российский регулятор направил более 60 электронных сообщений с требованием удалить соответствующие статьи с двух крупнейших вебсайтов для аудитории РФ – Радио Свобода и "Настоящее время", а также с русскоязычных сайтов издания для Крыма, Казахстана, Таджикистана, сайтов "Сибирь.Реалии", "Север" .Реалии” и Татаро-башкирской службы Радио Свобода.
Среди десятков публикаций, подлежащих удалению, – коррупционные расследования о так называемом дворце Путина, о состоянии связанного с президентом РФ бизнесмена Евгения Пригожина, православного патриарха Кирилла и других высокопоставленных лиц. Все статьи "являются нарушением российского антиэкстремистского и антитеррористического законодательства", а их удаление – это следствие решения суда 2021 года, согласно которому все группы и организации Навального в России признали экстремистскими, сказали в Роскомнадзоре.
Для выполнения требований “Радио Свобода” предоставили 24 часа.
В то же время президент Радио Свобода Джейми Флай назвал это актом политической цензуры и заявил, что издание не будет выполнять такие требования российской власти.
В России девять русскоязычных вебсайтов Радио Свобода и 18 журналистов признаны "иностранными агентами". Медиаорганизации грозит штраф более 13 миллионов долларов за отказ добавлять отметку "иностранный агент" в большинство контента для российской аудитории.
Ранее сообщалось о том, что Роскомнадзор требует от ряда российских СМИ, среди которых Дождь, Znak.com, Свободные новости, Эхо Москвы и Медуза, удалить материалы, содержащие сведения о расследовании команды Навального с 2017 к 2020 году.
Ранее сообщалось о том, что Роскомнадзор требует от ряда российских СМИ, среди которых Дождь, Znak.com, Свободные новости, Эхо Москвы и Медуза, удалить материалы, содержащие сведения о расследовании команды Навального с 2017 к 2020 году.
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