Роскомнадзор требует от "Радио Свобода" удалить все материалы, связанные с расследованиями команды Навального

15:30 07 Февраль Киев, Украина

Роскомнадзор пригрозил заблокировать 8 вебсайтов "Радио Свобода", работающих для РФ, Украины и Центральной Азии, если журналисты немедленно не удалят материалы, связанные с расследованиями оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет Радио Свобода.

Российский регулятор направил более 60 электронных сообщений с требованием удалить соответствующие статьи с двух крупнейших вебсайтов для аудитории РФ – Радио Свобода и "Настоящее время", а также с русскоязычных сайтов издания для Крыма, Казахстана, Таджикистана, сайтов "Сибирь.Реалии", "Север" .Реалии” и Татаро-башкирской службы Радио Свобода.

Среди десятков публикаций, подлежащих удалению, – коррупционные расследования о так называемом дворце Путина, о состоянии связанного с президентом РФ бизнесмена Евгения Пригожина, православного патриарха Кирилла и других высокопоставленных лиц. Все статьи "являются нарушением российского антиэкстремистского и антитеррористического законодательства", а их удаление – это следствие решения суда 2021 года, согласно которому все группы и организации Навального в России признали экстремистскими, сказали в Роскомнадзоре.

Для выполнения требований “Радио Свобода” предоставили 24 часа.

В то же время президент Радио Свобода Джейми Флай назвал это актом политической цензуры и заявил, что издание не будет выполнять такие требования российской власти.
"Радио Свобода не позволит Кремлю диктовать наши редакционные решения. Это откровенный акт политической цензуры со стороны правительства, которому, очевидно, угрожают журналисты, просто сообщающие правду”, – сказал он.
В России девять русскоязычных вебсайтов Радио Свобода и 18 журналистов признаны "иностранными агентами". Медиаорганизации грозит штраф более 13 миллионов долларов за отказ добавлять отметку "иностранный агент" в большинство контента для российской аудитории.

Ранее сообщалось о том, что Роскомнадзор требует от ряда российских СМИ, среди которых Дождь, Znak.com, Свободные новости, Эхо Москвы и Медуза, удалить материалы, содержащие сведения о расследовании команды Навального с 2017 к 2020 году.