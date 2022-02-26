Роскомнадзор следит за изложением новостей только в ключе Кремля

И без того жесткая цензура в российских СМИ еще более усилила меры давления. Теперь журналистам категорически запрещено говорить о вторжении, нападении или войне в Украине, а тем более о потерях и неудачах российских войск. В случае выявления таких новостей последует практически моментальное обращение в Роскомнадзор о блокировке подобных информресурсов. Согласно указаниям того же Роскомнадзора, всем без исключения изданиями приказано освещать тему «спецоперации» в Украине только в ключе, указанном Кремлем.

На сегодня Роскомнадзор потребовал от 10 изданий удалить новости о событиях на Украине («Эхо Москвы», «Дождь», «Медиазону» «Новую газету», «ИноСМИ», «New Times», «Свободную Прессу», «Крым. Реалии», «Журналист», «Лениздат»):

«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны», - гласит указ Роскомнадзора.

В случае, если СМИ не исполнят указаний РКН и не удалят новости, они будут немедленно заблокированы.