Роскомнадзор приказал казахстанскому изданию удалить новости о войне в Украине: там напомнили, что живут не в россии

Роскомнадзор направил казахстанскому изданию "Власть" ряд сообщений с требованием удалить новости о войне в Украине, в случае отказа пригрозив блокировкой ресурса.
Редакция заявила, что не будет выполнять требования ведомства, не имеющего никакого отношения к Казахстану.
Редакция заявила, что не будет выполнять требования ведомства, не имеющего никакого отношения к Казахстану.
В частности, российский регулятор потребовал удалить новости об обстреле российскими военными украинского города Винницы, в результате которого погибли более 20 человек, а также о количестве погибших мирных жителей оккупированного россиянами Мариуполя.
"Власть" - казахстанское издание, его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами, подчеркнули журналисты.
После начала российского вторжения в Украину тысячи сайтов были заблокированы в россии за распространение информации о войне, которую в россии считают "специальной военной операцией".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии