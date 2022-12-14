Роскомнадзор приказал казахстанскому изданию удалить новости о войне в Украине: там напомнили, что живут не в россии

15:31 13 декабря Киев, Украина





Редакция Роскомнадзор направил казахстанскому изданию "Власть" ряд сообщений с требованием удалить новости о войне в Украине, в случае отказа пригрозив блокировкой ресурса.Редакция заявила , что не будет выполнять требования ведомства, не имеющего никакого отношения к Казахстану.



В частности, российский регулятор потребовал удалить новости об обстреле российскими военными украинского города Винницы, в результате которого погибли более 20 человек, а также о количестве погибших мирных жителей оккупированного россиянами Мариуполя.

"Редакция не намерена удалять указанные или какие-либо другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение независимо от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру", - говорится в сообщении.

"Власть" - казахстанское издание, его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами, подчеркнули журналисты.

После начала российского вторжения в Украину тысячи сайтов были заблокированы в россии за распространение информации о войне, которую в россии считают "специальной военной операцией".