Роскомнадзор пригрозил «Википедии» блокировкой за статью «Вторжение России в Украину 2022»

21:27 01 Март Киев, Украина

Роскомнадзор прислал уведомление с угрозой блокировки онлайн-энциклопедии «Википедия» за статью «Вторжение России на Украину (2022)».

Об этом сообщается в твиттере «Русская Википедия».



Там также опубликован скриншот уведомления. В нем говорится, что в статье есть «сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, о необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами».

В уведомлении Роскомнадзора содержится ссылка на мобильную версию «Википедии». Однако грозит ли блокировка только ей, неизвестно.

После вторжения России в Украину, официально названного «специальной военной операцией», Роскомнадзор уже заблокировал в России ряд СМИ. До этого ведомство потребовало от них писать про войну только со ссылкой на официальные российские источники и не называть «спецоперацию» «нападением, вторжением либо объявлением войны».