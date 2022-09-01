Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Telegram и Tiktok как нарушителей российского законодательства

В связи с тем, что TikTok, Telegram, Zoom, Pinterest и Discord не соблюдают порядок удаления "запрещенной информации" и основные обязанности по закону «О деятельности иностранных лиц в сети „Интернет“ на территории рф», Роскомнадзор обязал поисковики помечать их, как нарушителей законодательства.
Так уже помечают Google, стриминговый сервис Twitch и владельца «Википедии» (Wikimedia Foundation). Меры будут действовать до полного устранения нарушений.
16 августа Telegram оштрафовали на 4 и 7 млн рублей за неудаление "запрещенной информации". Администрация мессенджера отказалась удалить канал, где публиковались инструкции по проведению диверсий на железнодорожных объектах в россии и беларуси, а также бот с данными военных рф.
Ранее Роскомнадзор выделил 57,7 млн рублей на разработку системы «Окулус», которая будет анализировать фото и видео на сайтах, в соцсетях и мессенджерах с целью обнаружения запрещенной информации.
В частности, нейросети настроят на поиск ЛГБТ-пропаганды, призывов к протестным акциям, способов суицида, методов изготовления наркотиков. Также будут фиксироваться материалы с «признаками явного неуважения к государству» и демонстрацией курения. Систему планируют запустить в декабре 2022 года.
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