Роскомнадзор объявил о блокировке в России сервиса Google News

Роскомнадзор заблокировал Google News из-за того, что он дает доступ к материалам с фейками о "военной спецоперации" в Украине.
Доступ к Google News ограничен на основании требования Генпрокуратуры РФ.
После начала войны в Украине Госдума приняла закон об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом. Роскомнадзор также обязал СМИ при освещении боевых действий ссылаться только на сообщения Минобороны РФ и запретил называть «спецоперацию» в Украине нападением, вторжением или объявлением войны. После этого на основании требования Генпрокуратуры в России были заблокированы более 750 ресурсов, в том числе многие независимые СМИ.
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