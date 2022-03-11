Роскомнадзор объявил о блокировке Инстаграма

Роскомнадзор ограничит доступ к инстаграму на территории России. Об этом говорится в заявлении ведомства. Несколькими часами ранее с требованием заблокировать инстаграм в Роскомнадзор обратилась прокуратура.
Напомним, генпрокуратура 11 марта обратилась в суд с требованием признать Meta (материнскую компанию Facebook, Instagram и WhatsApp) «экстремистской организацией». Накануне Meta изменила свою политику модерации, перестав удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко.
СК возбудил уголовное дело против сотрудников Meta о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности (280 УК РФ и 205.1 УК РФ).
Facebook в России заблокирован с начала марта. WhatsApp блокировать не будут, так как «средство коммуникации не для публичного размещения».
СК возбудил уголовное дело против сотрудников Meta о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности (280 УК РФ и 205.1 УК РФ).
Facebook в России заблокирован с начала марта. WhatsApp блокировать не будут, так как «средство коммуникации не для публичного размещения».
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