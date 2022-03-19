Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в действиях террористического характера

14:55 18 марта Киев, Украина

Роскомнадзор заявил, что потребовал от Google «в максимально короткие сроки» прекратить "распространение угроз" в адрес россиян и трансляцию "антироссийских роликов" на ютьюбе.

"Пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан", - говорится в заявлении организации.

Роскомнадзор не пояснил, какие именно ролики имеет в виду. По всей видимости, речь может идти о призывах советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича объявить "тотальную рельсовую войну" России, нарушив снабжение российской армии по железным дорогам.



По мнению ведомства, американские компания Google и Meta (материнская компания Facebook и Instagram, уже заблокированных в России) заняли в последние недели "четко выраженную антироссийскую позицию" и участвуют в распространении "человеконенавистнических призывов" в адрес россиян.