"Росатом" построит еще одну АЭС в Беларуси

15:46 10 ноября Киев, Украина

Госкорпорация РФ "Росатом" обсуждает с руководством Республики Беларусь возможность строительства еще одной АЭС с исследовательским реактором.



На данный момент россияне строят в Беларуси АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт в Гродненской области. 7 ноября состоялось подключение первого энергоблока, на котором присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Спустя два дня стало известно, что станцию остановили по причине выхода из строя трансформаторов напряжения. АЭС поэтапно введут в промышленную эксплуатацию в течение двух лет.



В "Росатоме" подтвердили, что в планах компании - строительство еще одной атомной электростанции.