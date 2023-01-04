Рогозин отправил Макрону осколок, вытянутый из его спины

12:01 04 января Киев, Украина

Бывший руководитель корпорации "Роскосмос" дмитрий рогозин, получивший ранение 21 декабря в оккупированном россиянами Донецке, направил извлеченный из него осколок президенту Франции Эманюэлю Макрону, заявив, что обстрел был произведен с помощью французской гаубицы Caesar.

Как сообщается на Telegram-канале рогозина, россиянин попросил передать осколок Макрону посла Франции в рф Пьера Леви. В письме, отправленном Леви, Рогозин назвал артиллерийский удар по ресторану, во время которого он получил ранение, "террористическим актом".
"Недавно в результате подлого террористического акта в Донецке я получил тяжелое ранение. Лишь благодаря большому мастерству и терпению российских военных и гражданских врачей я снова жив и почти здоров", - написал экс-чиновник.
Он также заявил, что в результате обстрела погибли двое его знакомых.
"Вы видите осколок от снаряда, который выпущен французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мое правое плечо и застрял в шейном позвонке лишь в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом. молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей - сиротами", - пожаловался Рогозин.
россиянин пригрозил, что Франция ответит за свои "военные преступления".
"Обломок, вырезанный хирургами из моего хребта, прошу передать президенту Франции Эмманюэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО на Донбассе", — говорится в сообщении.