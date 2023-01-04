Рогозин отправил Макрону осколок, вытянутый из его спины

Бывший руководитель корпорации "Роскосмос" дмитрий рогозин, получивший ранение 21 декабря в оккупированном россиянами Донецке, направил извлеченный из него осколок президенту Франции Эманюэлю Макрону, заявив, что обстрел был произведен с помощью французской гаубицы Caesar.
Как сообщается на Telegram-канале рогозина, россиянин попросил передать осколок Макрону посла Франции в рф Пьера Леви. В письме, отправленном Леви, Рогозин назвал артиллерийский удар по ресторану, во время которого он получил ранение, "террористическим актом".
Как сообщается на Telegram-канале рогозина, россиянин попросил передать осколок Макрону посла Франции в рф Пьера Леви. В письме, отправленном Леви, Рогозин назвал артиллерийский удар по ресторану, во время которого он получил ранение, "террористическим актом".
Он также заявил, что в результате обстрела погибли двое его знакомых.
россиянин пригрозил, что Франция ответит за свои "военные преступления".
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