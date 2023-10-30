Родители похищенной террористами ХАМАС девушки сообщили о её смерти

11:44 30 октября Киев, Украина

Мать гражданки Германии Шани Лук, которую боевики ХАМАС похитили с фестиваля в Израиле, сообщила журналистам о смерти девушки.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Об этом в понедельник, 30 октября, пишет RTL.

"К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых", - сообщила RTL Рикарда Лук.

После вторжения ХАМАС на территорию Израиля в соцсетях появилось видео, на котором в кузове машины боевиков лицом вниз лежит раздетая до нижнего белья девушка. Из ролика не было понятно, жива ли девушка и в каком она состоянии.

Родные 22-летней Шани Лук узнали ее на этом видео. По их словам, с девушкой исчезла связь, когда она находилась на открытом фестивале Nature Party возле кибуца Урим в нескольких километрах от Газы. Позже ее обнаружили в больнице в Секторе Газа.