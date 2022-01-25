Рио-де-Жанейро: в перестрелке погибли 25 человек

В ходе спецоперации полиции Рио-де-Жанейро произошла перестрелка между правоохранителями и подозреваемыми в наркоторговле, в результате чего погибли 25 человек.
Об этом сообщает Globo в четверг, 6 мая.
Стрельба началась во время спецоперации силовиков по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Среди погибших — 24 преступника и один офицер полиции. Число жертв в полицейской операции стало самым большим с 2016 года, когда начали вести такую статистику.
Местные полицейские вели операцию по задержанию преступников в районе Жакарезинью на севере города. Бандитов преследовали из фавел до самой станции метро.
Помимо преступников пострадали два пассажира метро и двое полицейских. Раненым оказали помощь прямо на станции.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии