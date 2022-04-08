РФ построит в Судане базу для кораблей с ядерными установками 

Судан безвозмездно предоставит Российской Федерации землю, для строительства военной базы, согласно одобренному проекту соглашения о создании на территории страны пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ.
При этом Россия сможет разместить на территории Судана не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой. Военных на этой базе должно быть не более 300 человек.
Кроме того, Россия сможет ввозить и вывозить через морские порты и аэропорты Судана вооружение, боеприпасы и любое оборудование, которое нужно для работы базы и "выполнения задач военными кораблями". За это также не будут взиматься пошлины или другие сборы.
Сами военные корабли на базе будут обладать иммунитетом от досмотра, обыска и ареста.
В свою очередь, Россия готова оказывать безвозмездную помощь в поисково-спасательных операциях на территории Судана.
Кроме того, Россия сможет ввозить и вывозить через морские порты и аэропорты Судана вооружение, боеприпасы и любое оборудование, которое нужно для работы базы и "выполнения задач военными кораблями". За это также не будут взиматься пошлины или другие сборы.
Сами военные корабли на базе будут обладать иммунитетом от досмотра, обыска и ареста.
В свою очередь, Россия готова оказывать безвозмездную помощь в поисково-спасательных операциях на территории Судана.
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