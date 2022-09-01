РФ запустила ракету Союз со спутником-шпионом для Ирана

С космодрома Байконур в Казахстане успешно запустили российский ракета-носитель Союз-2.1б, который доставит в космос построенный в россии по заказу Ирана спутник-шпион "Хайям".
Об этом сообщил Роскосмос во вторник, 9 августа.
Хайям является спутником дистанционного зондирования Земли и предназначен для получения изображений с высокой точностью до одного метра.
В качестве попутной полезной нагрузки также были запущены 16 малых космических аппаратов российского производства: CubeSX-HSE2, CYCLOPS, MIET-AIS, Polytech Universe 1, Polytech Universe 2, ReshUCube-1, Siren, Skoltech B1, Skoltech B2, UTMN, VIZARD-SS1, Геоскан-Эдельвейс, ИСОИ, КАИ-1, Кузбасс-300, Монитор-1. Эти аппараты разработаны вузами, коммерческими и некоммерческими организациями.
Напомним, на прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, ссылаясь на западные разведслужбы, что спутник Хайям должен значительно расширить возможности Тегерана по шпионажу за военными объектами на Ближнем Востоке. Однако перед этим, сообщало издание, москва намеревалась использовать космический аппарат для наблюдения за украинскими вооруженными силами.
В свою очередь Иран заверил, что не даст россии пользоваться своим спутником Хайям.
Хайям является спутником дистанционного зондирования Земли и предназначен для получения изображений с высокой точностью до одного метра.
В качестве попутной полезной нагрузки также были запущены 16 малых космических аппаратов российского производства: CubeSX-HSE2, CYCLOPS, MIET-AIS, Polytech Universe 1, Polytech Universe 2, ReshUCube-1, Siren, Skoltech B1, Skoltech B2, UTMN, VIZARD-SS1, Геоскан-Эдельвейс, ИСОИ, КАИ-1, Кузбасс-300, Монитор-1. Эти аппараты разработаны вузами, коммерческими и некоммерческими организациями.
Напомним, на прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, ссылаясь на западные разведслужбы, что спутник Хайям должен значительно расширить возможности Тегерана по шпионажу за военными объектами на Ближнем Востоке. Однако перед этим, сообщало издание, москва намеревалась использовать космический аппарат для наблюдения за украинскими вооруженными силами.
В свою очередь Иран заверил, что не даст россии пользоваться своим спутником Хайям.
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