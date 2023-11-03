Рф заменила "вагнеровцев" в Африке двумя другими ЧВК

После гибели евгения пригожина "вагнеровцев" в Африке заменили две другие российские частные военные компании - "Редут" и "Конвой", которые уже влияют на континенте.
Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal.
Отмечается, что "Редут" финансируется российским олигархом Геннадием Тимченко, а "Конвой" – Аркадием Ротенбергом.
Возглавляет структуру наемников, отвечающую за операции россии в Африке заместитель министра обороны рф Юнус-Бек Евкуров, а контролирует деятельность должностного лица Главного управления разведки Андрей Аверьянов.
В расследовании утверждается, что в сентябре-августе этого года российская официальная делегация во главе с Евкуровым, согласно которой входил также Аверьянов, посетили Ливию, Буркина-Фасо, Мали и ЦАР – страны, в которых до последнего времени было значительное присутствие ЧВК "Вагнер". Вместе с российскими чиновниками в составе делегации в Африку прибыл также Константин Мирзаянц, управляющий ЧВК "Редут". ЧВК "Конвой" возглавляет Константин Пикалов, ранее руководивший военными операциями "вагнеровцев" в Африке.
Отмечается, что "Редут" финансируется российским олигархом Геннадием Тимченко, а "Конвой" – Аркадием Ротенбергом.
Возглавляет структуру наемников, отвечающую за операции россии в Африке заместитель министра обороны рф Юнус-Бек Евкуров, а контролирует деятельность должностного лица Главного управления разведки Андрей Аверьянов.
В расследовании утверждается, что в сентябре-августе этого года российская официальная делегация во главе с Евкуровым, согласно которой входил также Аверьянов, посетили Ливию, Буркина-Фасо, Мали и ЦАР – страны, в которых до последнего времени было значительное присутствие ЧВК "Вагнер". Вместе с российскими чиновниками в составе делегации в Африку прибыл также Константин Мирзаянц, управляющий ЧВК "Редут". ЧВК "Конвой" возглавляет Константин Пикалов, ранее руководивший военными операциями "вагнеровцев" в Африке.
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