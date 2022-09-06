Рф закупает артиллерийские снаряды в Северной Корее - разведка США

10:59 06 сентября Киев, Украина

По данным американской разведки, россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракеты малой дальности в Северной Корее.

Об этом сообщило американское издание The New York Times.



О закупке боеприпасов у КНДР стало известно через несколько дней после того, как россия получила первые партии беспилотников иранского производства.



Решение россии обратиться к Ирану, а теперь и к Северной Корее - признак того, что санкции и экспортный контроль, введенные США и Европой, мешают москве получать припасы для армии, заявили представители американского правительства.



Соединенные Штаты предоставили мало подробностей относительно рассекреченных разведывательных данных о точном вооружении, сроках или размере партии, заказанной в КНДР. Официальный представитель США заявил, что кроме ракет малой дальности и артиллерийских снарядов россия попытается закупить дополнительное северокорейское оборудование в будущем.

"Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится покупать что-то в Северной Корее", - прокомментировал Мейсон Кларк, возглавляющий российскую группу в Институте изучения войны.

И Иран, и Северная Корея в значительной степени отрезаны от международной торговли из-за американских и международных санкций, а это означает, что ни одной из стран нечего терять, заключая соглашения с россией.



Любое соглашение о закупке оружия у Северной Кореи является нарушением резолюций ООН, направленных на запрет распространения оружия из Пхеньяна.



Неназванный официальный представитель США заявил, что новое соглашение с Северной Кореей свидетельствует об отчаянии москвы.



Фредерик В. Каган, военный эксперт Американского института предпринимательства, сказал, что обращение к Северной Корее является признаком того, что россия, похоже, не может производить простейшую технику, необходимую для ведения войны.



В августе владимир путин отправил письмо лидеру КНДР, заявляя, что хочет углубления отношений.