РФ высылает группу американских дипломатов

17:24 21 Апрель Киев, Украина

Зампосла США Барт Горман был уведомлен о том, что согласно принятому решению правительством РФ 10 сотрудников посольства США в Москве объявлены персонами нон грата.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ в среду, 21 апреля.

"Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая. Данная мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ближайшее время РФ сделает дальнейшие шаги в рамках ответа на санкции США.