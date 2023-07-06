Рф высылает девятерых финских дипломатов. В чем причина

14:50 06 июля Киев, Украина

Россия высылает из страны девять финских дипломатов. Также рф отзывает с 1 октября свое согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает МИД рф на своем сайте в четверг, 6 июля.



Как отмечается в сообщении, 6 июля в МИД россии был вызван посол Финляндии в россии Антти Хелантеря.

"Послу было сообщено, что в связи с высылкой в июне этого года из Финляндии девять представителей российских загранучреждений в этой стране, "persona non grata" объявили девять сотрудников посольства Финляндии в российской федерации и финского генконсульства в Санкт-Петербурге”, - говорится в сообщении.

Заявлено также, что среди ответных мер "на конфронтационные действия финских властей" российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.



Финской стороне вручены соответствующие дипломатические ноты МИД россии.



В начале июня офис финского президента сообщил, что Финской стороне вручены соответствующие дипломатические ноты МИД россии.В начале июня офис финского президента сообщил, что Финляндия намерена выслать девять российских дипломатов , работающих в посольстве в Хельсинки — по подозрению в работе на российскую разведку.

"Их действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях", — объяснили тогда власти Финляндии.

Соответствующее решение было принято на встрече президента Финляндии с министерским комитетом по внешней политике и политике безопасности.