Рф высылает девятерых финских дипломатов. В чем причина

Россия высылает из страны девять финских дипломатов. Также рф отзывает с 1 октября свое согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает МИД рф на своем сайте в четверг, 6 июля.
Как отмечается в сообщении, 6 июля в МИД россии был вызван посол Финляндии в россии Антти Хелантеря.
Заявлено также, что среди ответных мер "на конфронтационные действия финских властей" российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
Финской стороне вручены соответствующие дипломатические ноты МИД россии.
В начале июня офис финского президента сообщил, что Финляндия намерена выслать девять российских дипломатов , работающих в посольстве в Хельсинки — по подозрению в работе на российскую разведку.
Соответствующее решение было принято на встрече президента Финляндии с министерским комитетом по внешней политике и политике безопасности.
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