РФ выходит из договора об открытом небе

11:02 11 Май Киев, Украина

Глава Кремля Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы РФ законопроект о выходе России из договора об открытом небе.

Как сообщается на сайте Госдумы РФ, рассмотреть его планируют во вторник, 11 мая.

"Это соглашение работает почти 30 лет. Оно дает право участникам договора (а это 34 из 57 стран ОБСЕ) совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, при этом, не ограничивая и не запрещая каких‑либо категорий вооружений", - сказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он отметил, что решение России выйти из Договора по открытому небу связано с тем, что в ноябре прошлого года из него вышли США.



Володин добавил, что Госдума РФ не может "подвергать риску национальную безопасность страны", поэтому законопроект ДОН рассмотрят "в приоритетном порядке".