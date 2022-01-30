РФ выходит из договора об открытом небе

Глава Кремля Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы РФ законопроект о выходе России из договора об открытом небе.
Как сообщается на сайте Госдумы РФ, рассмотреть его планируют во вторник, 11 мая.
Он отметил, что решение России выйти из Договора по открытому небу связано с тем, что в ноябре прошлого года из него вышли США.
Володин добавил, что Госдума РФ не может "подвергать риску национальную безопасность страны", поэтому законопроект ДОН рассмотрят "в приоритетном порядке".
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