Рф вошла в десятку стран, имеющих самый высокий уровень современного рабства

11:10 30 мая Киев, Украина

Россия занимает восьмое место среди стран с высоким уровнем современного рабства. Топ-3 стран с наивысшим уровнем современного рабства являются Северная Корея , Эритрея и Мавритания соответственно.

Такие данные приводит Глобальный индекс рабства 2023 года, составленный правозащитной организацией Walk Free.

По данным исследователей, в рабстве сейчас живут 49,6 млн человек в мире. Две трети из них сосредоточены всего в десяти странах. При этом исследователи провели мониторинг ситуации в 160 государствах.

Согласно отчету, наивысшую распространенность современного рабства имеют Северная Корея - 104,6 на 1000 населения, Эритрея (90,3) и Мавритания (32). Эта страна только в 1981 году объявила наследственное рабство незаконным и стала последней страной в мире, которая отменила это явление. Показатель россии – 13 на 1000 населения, такой же имеет Афганистан.



В десятку стран с высоким индексом современного рабства вошли Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, где трудовые права трудящихся-мигрантов ограничены системой спонсорства "кафала"*.

Также в топ-10 – Турция, Таджикистан, россия и Афганистан.



Ухудшение ситуации происходит на фоне усугубления вооруженных конфликтов, деградации окружающей среды и последствий пандемии коронавируса, говорится в исследовании.

Согласно определению современного рабства исследователями Walk Free, это принудительный труд, принудительные и детские браки, долговая кабала, принудительная сексуальная эксплуатация в коммерческих целях, торговля людьми, продажа и эксплуатация детей. Сюда же входит принудительный труд, навязанный государством, принимающим различные формы, включая злоупотребление воинской обязанностью, обязательный тюремный труд или как средство расовой, социальной, национальной и религиозной дискриминации.

Кафала* - система кафала или спонсорство дает частным гражданам и компаниям в Иордании, Ливане и большинстве арабских стран Персидского залива почти полный контроль над занятостью и иммиграционным статусом рабочих-мигрантов. Система возникла из-за растущего спроса в экономиках стран Персидского залива на дешевую рабочую силу и отчаяние многих мигрантов в поисках работы и возможности отправить деньги домой своим семьям.