РФ внесла в черный список актеров Шона Пенна и Бена Стиллера

16:22 05 сентября Киев, Украина





Российский МИД ввел персональные санкции в отношении 25 граждан США в качестве ответной меры на санкции Вашингтона. В него попали поддержавшие Украину актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

Заявление об этом опубликовано на сайте дипломатического ведомства.



Под санкции попали министр торговли Джина Раймондо, ее заместители Джереми Петлер, Тэа Кендлер, Дон Грэйвс и Мэтью Аксельрод, а также сенаторы Демократической и Республиканской партий от разных штатов.



Помимо высокопоставленных чиновников и бизнесменов, в черном списке МИДа оказались и голливудские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, которые поддерживали Украину после вторжения россии.



Ранее Шон Пенн, снимавший в Украине документальный фильм, покинул страну из-за соображений безопасности. Позже он заявил, что не покидал бы Украину в начале войны, если бы в его руках была винтовка:

«Я намерен вернуться в Украину. Но я не идиот, я не уверен, что могу что-либо предложить. Я не трачу время на сообщения президенту или его сотрудникам, пока они в осаде», - сказал Шон Пенн.

В начале апреля Пенн обратился к миллиардерам всего мира с призывом приобрести для Украины 12 истребителей, превосходящих по техническим характеристикам российскую военную авиацию. В марте актер снова поддержал Украину: он обратился к Американской академии кинематографических искусств и наук с требованием дать возможность Зеленскому выступить на церемонии вручения кинопремии «Оскар». В случае если академики откажут, актер обещал бойкотировать церемонию и публично расплавить свою статуэтку, которую он получил в 2008 году за исполнение главной роли в фильме «Харви Милк».



Бен Стиллер во время визита в Украину встретился с президентом Владимиром Зеленским и назвал его героем. Перед этим актер помогал украинским беженцам в Польше как посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Скоро москве ничего не останется, кроме как вводить санкции против всех, у кого IQ выше 80.