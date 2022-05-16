РФ в 400 тысяч раз занизила масштаб разлива нефти в Черном море

07:30 12 августа Киев, Украина

Русская поговорка гласит: лес рубят - щепки летят. А значит, когда Россия делает деньги на своей нефти, экология и прочая «лирика» уходят на задний план. Но скрыть что-либо в наше время становится всё труднее. Стали известны масштабы разлива нефти в Черном море. Пятно нефти оказалось в 400 тысяч раз больше, чем считалось ранее. Как показал спутниковый снимок, оно покрыло 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров как утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

"Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", - говорится в сообщении на сайте Института космических исследований РАН.

Это показал радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1 от 8 августа.

Разлив произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума, в котором заявляли, что выброс составил "порядка 12 кубометров" на площади 200 квадратных метров.

Ранее разлив нефти произошел у берегов Туапсинского района России в акватории Черного моря.