РФ, Узбекистан и Таджикистан с 5 по 10 августа проведут учения вблизи таджикско-афганской границы

Об этом 20 июля сообщила пресс-служба минобороны РФ.

"Экипажи танков Т-72 отработали преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации противника. По прибытии на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин", – отметили в министерстве.