РФ, Узбекистан и Таджикистан с 5 по 10 августа проведут учения вблизи таджикско-афганской границы

Находящиеся в Таджикистане российские танки перебазировались ближе к Афганистану. Якобы для проведения в августе совместных учений, в которых еще примет участие и Узбекистан.
Об этом 20 июля сообщила пресс-служба минобороны РФ.
Российские военнослужащие на границе разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.
В минобороны РФ сообщили, что Россия, Узбекистан и Таджикистан с 5 по 10 августа проведут совместные учения на полигоне Харб-Майдон.
В комментарии ТАСС представители Центрального военного округа РФ уточнили, что на границу с Афганистаном переброшено около 50 единиц военной техники. Сколько военных примут участие в учениях, не сообщается.
В минобороны РФ сообщили, что Россия, Узбекистан и Таджикистан с 5 по 10 августа проведут совместные учения на полигоне Харб-Майдон.
В комментарии ТАСС представители Центрального военного округа РФ уточнили, что на границу с Афганистаном переброшено около 50 единиц военной техники. Сколько военных примут участие в учениях, не сообщается.
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