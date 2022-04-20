РФ, Узбекистан и Таджикистан с 5 по 10 августа проведут учения вблизи таджикско-афганской границы

20:58 20 июля Киев, Украина

Находящиеся в Таджикистане российские танки перебазировались ближе к Афганистану. Якобы для проведения в августе совместных учений, в которых еще примет участие и Узбекистан.
 
Об этом 20 июля сообщила пресс-служба минобороны РФ.
"Экипажи танков Т-72 отработали преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации противника. По прибытии на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин", – отметили в министерстве.
Российские военнослужащие на границе разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.

В минобороны РФ сообщили, что Россия, Узбекистан и Таджикистан с 5 по 10 августа проведут совместные учения на полигоне Харб-Майдон.

В комментарии ТАСС представители Центрального военного округа РФ уточнили, что на границу с Афганистаном переброшено около 50 единиц военной техники. Сколько военных примут участие в учениях, не сообщается.