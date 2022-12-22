Рф усиливает свои военные базы в регионах Крайнего Севера вблизи Арктики - CNN

Россия продолжает развивать свои военные базы в регионах Крайнего Севера вблизи Арктики, тем самым увеличивая свое присутствие в данном регионе. К таким выводам журналисты пришли после изучения спутниковых снимков, которые издание получило от компании Maxar Technologies, в среду, сообщает CNN.
На представленных фото показан целый ряд российских радиолокационных баз и взлетно-посадочных полос, которые были усовершенствованы за последний год.
Издание подчеркивает, что Арктика важна для россии еще и потому, что тающие льды открывают новые морские пути из юго-восточной Азии в Европу.
Как отмечается, накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кратчайший путь из россии в Северную Америку лежит через Северный полюс Арктики. Он же указал, что страны блока все больше волнуют потенциальные диверсии против нефтяной и газовой инфраструктуры Норвегии, так как норвежский природный газ составляет более 20% поставок в Европу.
Ранее в кремле заявили, что Арктика лежит в основе экономической, хозяйственной деятельности рф.
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